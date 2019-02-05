Erzurum'da Okul Önünde Bıçaklı Kavga
56 dakika önce
Erzurum'da bir okul önünde çıkan kavgada, 13 yaşındaki öğrencinin bıçakladığı genç hayatını kaybetti.
Erzurum
'da bir okul önünde çıkan kavgada, 13 yaşındaki öğrencinin bıçakladığı genç hayatını kaybetti. Yakutiye
ilçesindeki Tatbikat İlköğretim Okulu önünde, 16 yaşındaki M.E.Ç. ile 13 yaşındaki H.C.A. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Söz
konusu okulda eğitim gören H.C.A'nın göğsünden bıçakladığı M.E.Ç. ağır yaralandı.
M.E.Ç, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Palandöken
Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Zanlı çocuk ise polislerce gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:11 Kaynak: AA
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