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Erzurum'da okulda rahatsızlanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde okulda rahatsızlanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da okulda rahatsızlanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde okulda rahatsızlanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler N.T, S.K, M.E, G.Y, M.A, E.G, İ.B, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle durumu okul idaresine bildirdi.

Okuldaki yöneticiler ve öğretmenler bunun üzerine öğrencilerin hastaneye kaldırılması için ambulans çağırdı.

Öğrenciler, okula gelen ambulanslar ile gıda zehirlenmesi şüphesiyle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Genel sağlık durumları iyi olan öğrenciler hastanede bir süre müşahede altında tutulup taburcu edildi.

Hastane yetkilileri, yapılan tahlillerde söz konusu öğrencilerde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığını ifade etti.

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Yakutiye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:14 Kaynak: AA
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