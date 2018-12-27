Erzurum'da Okullara Yarın Kar Tatili
19 dakika önce
Kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da yarın eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek.
Kar
yağışının etkili olduğu Erzurum
'da yarın eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek.
Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ile meteorolojik verilere göre kar yağışının ardından oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 28 Aralık
Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verileceği bildirildi.
Açıklama ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:27 Kaynak: İHA
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