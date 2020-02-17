Erzurum'da olası depremde yapılması gerekenler görüşüldü - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, deprem tedbirlerinin önemine işaret ederek, "Japonya ve deprem ülkeleri nasıl hazırlanıyorsa bizim daha iyisini yapmamız gerekiyor." dedi.

Vali Okay Memiş'in başkanlığında Palandöken Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, Erzurum'da olası bir deprem öncesi ve sonrasında yapılacak çalışmalar ve önlemler görüşüldü.

Memiş, toplantıda yaptığı konuşmada, kentlerin depreme her zaman hazır olması gerektiğini söyledi.

Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu fay hattı hakkında bilgi veren Memiş, "Erzurum da fay hattı üzerinde bulunan bir ildir. Erzurum, Elazığ'daki depreme ilk müdahale eden komşu illerindendir. Tırlarımız, arama ve kurtarma ekiplerimiz hemen deprem yerine çıktı. Depreme ilk müdahale eden ekiplerimiz enkaz altından 15 vatandaşı sağ çıkardı." diye konuştu.

"Deprem öldürmez bina öldürür ve bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor"

Erzurum'daki ekiplerin depremin ardından Van'da yaşanan çığ felaketine de ilk müdahale eden ekip olduğunu belirten Vali Memiş, ekiplerin yürüttüğü başarılı çalışmalara işaret etti.

Kentin coğrafi konumuna da dikkati çeken Memiş, şunları kaydetti:

"Erzurum, dünyadaki 55 ülkeden daha büyük bir yüz ölçümüne sahiptir. Dolasıyla depreme daha hazırlıklı olmamız gerekiyor. Deprem hadisesinin 3 boyutu var. Meslek hayatımda deprem tecrübem de var. Deprem öncesinde alınması gereken önlemler var. Toplanma yerleri nereler olacak? Çadır kentler nerelere kurulacak? İletişimi nasıl sağlayacağız? Bunların üzerinde çokça konuşmamız gerekiyor. Diğeri ise deprem esnasında yapılması gerekenlerdir. Deprem, insan psikolojisini ürküten, korkutan, müdahaleyi zorlaştıran bir şeydir. Deprem anını iyi yönetmeniz gerekiyor. Japonya ve deprem ülkeleri nasıl hazırlanıyorsa bizim daha iyisini yapmamız gerekiyor. Deprem öldürmez bina öldürür ve bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor."