Oltu Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmalarında 100'üncü gün - Son Dakika
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Oltu Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmalarında 100'üncü gün

06.08.2022 09:58
Oltu Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmalarında 100'üncü gün

ERZURUM'da, Oltu Çayı'na uçan araçta kızı Büşra (26) ile eşi Sevinç (54) Bulut'un hayatını kaybettiği kazada kaybolan Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmaları, 100'üncü günde de devam etti.

ERZURUM'da, Oltu Çayı'na uçan araçta kızı Büşra (26) ile eşi Sevinç (54) Bulut'un hayatını kaybettiği kazada kaybolan Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmaları, 100'üncü günde de devam etti.

Kaza, 28 Nisan akşamı, Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü, Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobille karşı yönden gelen Fevzi Bulut'un kullandığı 55 AFC 706 plakalı araç çarpıştı. Savrulan araçlar, yol kenarındaki Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobillerden kendi imkanlarıyla kurtulup, kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçtaki sürücü Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler, önce Büşra Tosun'un ardından anne Sevinç Bulut'un cansız bedenlerine ulaştı. 2 kız çocuğu babası Fevzi Bulut ise ulaşılamadı. Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 7 kişilik SAK ekibi ile AFAD ekipleri, Bulut'u arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kazanın meydana geldiği noktadan itibaren yaklaşık 10 kilometrelik Oltu Çayı ile Ayvalı Baraj Gölü'nde aramalarına 100'üncü günde de devam ediyor. Ekipler, çaydaki suyun azaldığını ve çay üzerine kurulu bulunan HES'in, suyu önümüzdeki günlerde bırakması ile arama çalışmalarının daha da kolaylaşacağını söyledi.


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Kaynak: DHA

Ramazan Bayramı, Tragger, Oltu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oltu Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmalarında 100'üncü gün - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oltu Çayı'nda kaybolan babayı arama çalışmalarında 100'üncü gün - Son Dakika
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