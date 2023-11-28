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Erzurum'un 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bugün de tatil - Son Dakika

Erzurum'un 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bugün de tatil

Erzurum'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bugün okullar tatil edildi. Tipi ve kar yağışının etkili olduğu kentte, ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de idari izinli sayılacak.

28.11.2023 - 07:40,  Güncelleme: 07:42
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Erzurum'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bugün okullar tatil edildi.

BUGÜN DE OKULLAR TATİL

Kentte dün gün boyu etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum Valiliği, dün olduğu gibi bugün de 3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Kar yağışına teslim olan Erzurum'un 3 ilçesinde okullar bugün de tatil
Kar yağışına teslim olan Erzurum'un 3 ilçesinde okullar bugün de tatil
Kar yağışına teslim olan Erzurum'un 3 ilçesinde okullar bugün de tatil
Kar yağışına teslim olan Erzurum'un 3 ilçesinde okullar bugün de tatil
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'un 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bugün de tatil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'un 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bugün de tatil - Son Dakika
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