Erzurum'da organik tarım üretimi konuşuldu - Son Dakika
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Erzurum'da organik tarım üretimi konuşuldu

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Vali Okay Memiş başkanlığında Valilik binasında gerçekleşen Organik Tarım Üretimi Toplantısına katıldı.

Erzurum'da organik tarım üretimi konuşuldu, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Vali Okay Memiş başkanlığında Valilik binasında gerçekleşen Organik Tarım Üretimi Toplantısına katıldı.


Toplantıda Rektör Çomaklı'ya tarım ve hayvancılık alanında çalışma sürdüren fakülte ve birim yöneticileri eşlik ederken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.


Avrupa Birliği destekli organik tarım üretiminin geliştirilmesi ve uygulanması konusunun konuşulduğu toplantıya ayrıca, tekstil ve organik tarım üzerine çalışmalar yapan Aytim Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Aydın ve beraberinde Green Bio Organic Bulgaria Vakfı Başkanı Johannes H. A. Cools katıldı.


Toplantıda organik tarım ve mahiyeti hakkında sunum yapan Green Bio Organic Bulgaria Vakfı Başkanı Cools, çeşitli desteklerle Erzurum ve bölgesinde gerçekleştirilecek organik tarım üretiminin olumlu sonuçlar vereceğini söyledi.


"Günümüz Şehir Toplumu, Organik Tarıma Oldukça Rağbet Gösteriyor"


Vali Okay Memiş, birçok alanda olduğu gibi organik tarım üretimi konusunda da Erzurum'u kalkındırmak ve geleceğe yatırım yapmak amacıyla bu toplantının gerçekleştiğini belirterek, Atatürk Üniversitesinin tarım ve hayvancılık konusundaki bilimsel verilerinden yararlanılması gerektiğini ifade etti.


Erzurum'un toprak ve iklim yapısına uygun tarım ürünlerinin doğru yöntemler kullanılarak rahatça üretilebileceğini aktaran Vali Memiş, günümüz şehir toplumunda organik tarıma oldukça rağbet gösterildiğine ayrıca vurgu yaptı.


"Atatürk Üniversitesi, Erzurum İçin Yapılacak İş Birliklerine Daima Hazır"


Atatürk Üniversitesinin imzaladığı çeşitli iş birlikleriyle organik tarım sektörüne hızlı bir giriş yapmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Rektör Çomaklı, tarım üzerine çalışma yapan birimlerin bu alanda önemli derecede yol kat ettiğini söyledi.


Çalışma gurubu oluşturulan ve yol haritası belirlenen toplantıya akademik anlamda her türlü desteği vermekten memnuniyet duyacağını aktaran Prof. Dr. Çomaklı, Erzurum'un her anlamda gelişmesi için yapılacak iş birliklerine Atatürk Üniversitesinin tüm birimleriyle hazır olduğunu vurguladı.


"Konuklardan Rektör Çomaklı'ya Ziyaret"


Toplantının ardından Aytim Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Aydın ve Green Bio Organic Bulgaria Vakfı Başkanı Johannes H. A. Cools, Rektör Çomaklı'yı makamında ziyaret ettiler.


Atatürk Üniversitesinin Süt ve Tahıl Ürünleri Fabrikaları ve akreditasyon süreci devam eden gıda laboratuarları başta olmak üzere, çeşitli birimlerini gezme fırsatı bulduklarını söyleyen konuklar, üniversitenin bilimsel gücünün organik tarım yapmaya müsait olduğunu belirterek Rektör Çomaklı ve ekibine misafirperverlikleri için teşekkür ettiler.


"Günümüzde Organik Tarımla Yetiştirilen Ürün Çeşidi 200e Kadar Çıktı"


Organik ürünlere son yıllarda hem yurt içinde hem de yurt dışında talebin artması sonucu, organik tarımın üretiminin de artmaya başladığını ifade eden Rektör Çomaklı, günümüzde organik tarımla yetiştirilen ürün çeşidi 200e kadar çıktığını aktardı.


Özellikle gelişmiş ülkelerde yoğun talep gören organik ürünlerin, ülkemiz ekonomisi açısından fırsata çevrilmesi gerektiğini belirten Çomaklı: "Organik üretim yapılacak arazi ana yollardan, ağır sanayi tesislerinden, maden işletmelerinden kentsel atıkların toplu olarak bırakıldığı alanlardan, kirletici atıklar içeren akarsu ve yer altı sularından etkilenmeyecek bir mesafede olması gerekiyor. Bu durum ise geniş tarım toprakları, temiz havası ve suyu olan Erzurum'u cazip hale getiriyor. Şehrimizin söz konusu olumlu özelliklerini ön plana çıkararak organik üretim yapılmasını teşvik etmeliyiz" dedi.


Rektör Çomaklı, ziyaretin sonunda konuklarına çeşitli hediyeler takdim etti. - ERZURUM

Erzurum, Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:11 Kaynak: İHA
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