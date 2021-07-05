Erzurum'da orman mühendisleri ve orman muhafaza memurlarına eğitim semineri - Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Daire Başkanlığı tarafından eğitim semineri düzenlendi.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen seminerde, orman zararları ile mücadele, orman yangınları ile mücadele, odun dışı ürün ve hizmetler, OR-KÖY, planlama, Silvikültür ve işletme pazarlama konularında eğitim veriliyor.

Erzurum Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Toplantı salonlarında düzenlenen seminere, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır illerinden 46 orman mühendisi, 49 orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 95 kişi katılıyor.

Seminerlerde planlama, Silvikültür (orman gençleştirmesi ve bakım çalışmaları), işletme pazarlama, orman zararlıları ile mücadele, odun dışı orman ürünleri, OR-KÖY desteklemelerine dair teorik bilgiler ve bu bilgileri arazide teorik olarak uygulanması konularında bilgilendirme yapılacak.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay seminer hakkında yaptığı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen personellerimize yönelik hizmet içi eğitim semineri dolayısıyla 6 ilden gelen kursiyerlerle birlikte seminerlere katılıyoruz. 2019-2020 yıllarında bünyemize yeni katılan personellere yönelik eğitimler veriyoruz. 6 gün sürecek eğitimlerde 3 gün toplantı salonlarında seminerler verilecek diğer 3 gün ise arazide seminerler verilecek. Kursiyerlere çeşitli alanlarda seminerler verilecek. Seminerleri Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen eğitmenler tarafından kursiyerler bilgilendirilecek" diye konuştu. - ERZURUM