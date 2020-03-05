Erzurum'da ortaokul ve lise öğrencileri "kayakla atlama"da yarıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Erzurum'da ortaokul ve lise öğrencileri 'kayakla atlama'da yarıştı - Son Dakika Spor

Erzurum'da ortaokul ve lise öğrencileri "kayakla atlama"da yarıştı

6 saat önce

Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği "Okullar arası Kayakla Atlama Yarışları"nda öğrenciler, okullarına madalya kazandırmak için kıyasıya yarıştı.

Erzurum'da ortaokul ve lise öğrencileri

Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği "Okullar arası Kayakla Atlama Yarışları"nda öğrenciler, okullarına madalya kazandırmak için kıyasıya yarıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin tek kayakla atlama kuleleri olan Palandöken ilçesindeki Kiremitliktepe yerleşkesinde gerçekleştirilen yarışlarda öğrenciler, okullarına madalya kazandırmak için 30 ve 40'lık kulelerden atladı.

Küçükler, yıldızlar, gençler B ve A kategorilerinde yapılan yarışlarda 20 sporcu, seyircilerin heyecanlı bakışları arasında atlayış gerçekleştirdi.

Kayak İl Temsilcisi Taner Döşkaya ve Kayakla Atlama Milli Takım Antrenörlerinden Bilal Albayrak nezaretinde yapılan yarışları, çok sayıda vatandaş izledi.

Yarışlarda, küçüklerde Kayak Yolu Ortaokulundan Yusuf Serin 1'inci, küçük kızlarda ise aynı okuldan Ravzanur Ekmekçi 1'inci oldu.

Yıldız erkeklerde 19 Mayıs Ortaokulundan Aydın Eren Şimşek 1'incilik, yıldız kızlarda ise Kayak Yolu Ortaokulundan Aslıhan Güven 1'incilik elde etti.

Lise genç erkekler B kategorisinde Özel Final Anadolu Lisesinden Ahmet Mithat Polat altın madalyanın sahibi oldu. Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Taha Güleç ise gümüş madalya kazandı.

Lise genç kızlar B kategorisinde de Yakutiye Anadolu Lisesinden Zeynep Ceren Güngör şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Lise genç erkekler A kategorisinde Erzurum Spor Lisesinden Taha Emin Delikaya 1'inci, aynı okuldan Gökhan Taşdemir ikinci oldu.

Yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:28 Kaynak: AA
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