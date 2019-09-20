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Erzurum'da otobüs ile tır çarpıştı: 17 yaralı

1 saat önce

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir yolcu otobüsü ile tırın karıştığı kazada ikisi ağır 17 kişi yaralandı.

Erzurum'da otobüs ile tır çarpıştı: 17 yaralı, System.String[]

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir yolcu otobüsü ile tırın karıştığı kazada ikisi ağır 17 kişi yaralandı.

Tercan-Aşkale kara yolu Tepebaşı mevkisinde meydana gelen kazada, Süleyman Gürkaner'in kullandığı 60 BD 928 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyir halindeki Reza Naja Fiyamchi'nin kullandığı 79 A 35910 yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada her iki sürücünün yanı sıra otobüsteki muavin Mert Aydın, yolcular Ayşe, Alperen, Emirhan ve Zehra Karanfil, Nebiye Telci, Mehmet Zeki Polat, Osman Ele, Recep Tayyip ve Emine Zengin, İhsan Avşar, Gülcan Erol, Mehmet Yılmaz, Deniz Şimşek, Ravza Güney yaralandı.

Bu kişilerden otobüs sürücüsü Gürkaner ile muavin Aydın, ön kısmı hasar gören araçta sıkıştı.

Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekipleri ile çevredekilerce araçtan çıkartılan yaralılar Erzurum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavileri süren yaralılardan Gürkaner ile Aydın'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza sebebiyle yolda bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesi sonrası normale döndü.

Aşkale, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:18 Kaynak: AA
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Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2'si ağır, 17 kişi yaralandı
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