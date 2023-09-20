Erzurum'da otobüs-traktör kazası: 2 ölü, 14 yaralı - Son Dakika

Erzurum'da otobüs-traktör kazası: 2 ölü, 14 yaralı

Erzurum\'da otobüs-traktör kazası: 2 ölü, 14 yaralı
Son Güncelleme: 20.09.2023 00:07

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu otobüsü traktöre arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 14 kişi yaralandı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

ERZURUM'da yolcu otobüsünün traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Erzurum'un Horasan ilçesindeki sanayi sitesi çıkışında meydana geldi. Iğdır- İstanbul seferini yapan Bizim Iğdır Seyahati'ne ait Abdullah Uluç yönetimindeki 76 AAN 623 plakalı yolcu otobüsü Horasan ilçesinin sanayi sitesi çıkışında aynı istikamette giden Eyüp Ulusoy'un kullandığı 34 YA 3221 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada sıkışan bazı yolcuları AFAD ve itfaiye ekipleri çıkardı. Otobüsdeki Azad K. isimli yolcu olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan traktör sürücüsü Ulusoy da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 1'i ağır 14 kişi de Erzurum ve Horasan ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Erzurum'da otobüs-traktör kazası: 2 ölü, 14 yaralı - Son Dakika
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