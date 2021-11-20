Erzurum'da otobüste uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Erzurum'da, yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum- Erzincan kara yolu Aşkale Uygulama Noktası'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste arama yapan polis, 37 yaşındaki H.A.G. üzerinde 213,33 gram sentetik kannabinoid ve 11 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
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