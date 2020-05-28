Erzurum'da otomobil cadde ortasında yandı - Son Dakika

Erzurum'da cadde ortasında bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki kamyonetin alev alması sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay bugün öğle saatlerinde Erzurum Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Harun Abdullahoğlu karton topladığı 25 LK 647 plakalı kamyonetiyle seyir halindeyken cadde ortasında kamyonet bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Durumu fark eden Abdullahoğlu, son anda araçtan kendisini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu. Olayın itfaiyeye bildirilmesi üzerine caddeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alan araç nedeniyle caddede yürüyen vatandaşlar da paniğe kapıldı.

Araç şoförü Harun Abdullahoğlu, "Yangın aniden başladı nasıl çıktığını anlayamadım kendimi araçtan zorla dışarı attım" dedi.

Polis ekipleri, olay yerinde toplanan vatandaşları uzaklaştırırken itfaiye ekipleri yanan kamyoneti kısa sürede söndürdü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(Çağrı Korkmaz - Sefa Tetik/İHA)