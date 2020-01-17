Erzurum'da otomobil minibüse çarptı: 11 yaralı - Son Dakika

Erzurum'da otomobilin minibüse çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Rakip Demir yönetiminde 25 LL 083 plakalı otomobil, Erzurum- Erzincan kara yolunda aynı yönde seyreden Adem Bayrak'ın kullandığı 25 M 0062 plakalı minibüse çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs, refüje çıkarak önce ışıklandırma direği, ardından da ağaçlara çarparak durabildi.
Kazada araç sürücülerinin yanı sıra minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle tek yönlü trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.