Erzurum'da otomobil minibüse çarptı: 11 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'da otomobil minibüse çarptı: 11 yaralı - Son Dakika

Erzurum'da otomobil minibüse çarptı: 11 yaralı

14 dakika önce

Erzurum'da otomobilin minibüse çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Erzurum'da otomobil minibüse çarptı: 11 yaralı, System.String[]

Erzurum'da otomobilin minibüse çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Rakip Demir yönetiminde 25 LL 083 plakalı otomobil, Erzurum- Erzincan kara yolunda aynı yönde seyreden Adem Bayrak'ın kullandığı 25 M 0062 plakalı minibüse çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs, refüje çıkarak önce ışıklandırma direği, ardından da ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada araç sürücülerinin yanı sıra minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle tek yönlü trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Erzincan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:32 Kaynak: AA
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