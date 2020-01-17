Erzurum'da otomobil minibüse çarptı: 11 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs, refüje çıkarak önce ışıklandırma direği, ardından da ağaçlara çarparak durabildi.

Erzurum 'da otomobilin minibüse çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

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