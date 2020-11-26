Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
26.11.2020 10:24
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
ARDAHAN - Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Oltu - Erzurum karayolunun 5. kilometresinde Erdoğmuş köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Zakir Kocak yönetimindeki 06 BC 1772 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak şarampole uçtu. Kazada sürücü Zakir Kocak ile birlikte araçta bulunan Zübeyde Kocak yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Oltu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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