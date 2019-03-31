Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Otomobil Takla Attı; AK Parti'li Aday ile 4 Akrabası Yaralı

Erzurum'da Otomobil Takla Attı; AK Parti'li Aday ile 4 Akrabası Yaralı

1 saat önce

ERZURUM'da, AK Parti Pasinler Belediye Başkanı adayı Ahmet Dölekli ile akrabalarının içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı.

Erzurum'da Otomobil Takla Attı; AK Parti'li Aday ile 4 Akrabası Yaralı, System.String[]
ERZURUM'da, AK Parti Pasinler Belediye Başkanı adayı Ahmet Dölekli ile akrabalarının içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. Kazada Dölekli ile amcası ve yeğeni dahil 4 akrabası yaralandı. Yeğen Atilla Dölekli'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Pasinler ilçesinde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için AK Parti'den Pasinler'de aday gösterilen Ahmet Dölekli, oy kullandıktan sonra, içinde akrabalarının da bulunduğu otomobille okulları dolaşmaya başladı. Altınbaşak Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Atilla Dölekçi yönetimindeki 06 GVN 14 plakalı otomobil, iddiaya göre, kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada AK Parti'li aday Ahmet Dölekli, yeğeni Atilla Dölekli, amcası Mennan Dölekli ile diğer akrabaları Emre Kurt ve Tahir Akçay yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Ahmet Dölekli'nin kazayı hafif yaralanarak, atlattığı, yeğeni Atilla Dölekli'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Mennan Dölekli ve Emre Kurt'un ayaklarında çatlaklar meydana geldiği, Tahir Akçay'ın da belinde zedelenme olduğu öğrenildi. 

AK Parti Pasinler Belediye Başkanı adayı Ahmet Dölekli'nin, kazadan önce sosyal medya hesabından 'Hasankale'mizin aydınlık yarınları için biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Seçimlerin vatanımıza milletimize hayır getirmesini temenni ediyorum. Cumhur adaylarımızın her beldede zaferle ayrılacağına inancımız tamdır. Bize teveccüh gösteren kardeşlerime teşekkür ediyor, oy veren vermeyen tüm kardeşlerimize ayırt etmeksizin hizmetkar olacağımızın sözünü bir kere daha buradan vermek istiyorum' paylaşımında bulunduğu görüldü. 

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:29 Kaynak: DHA

Ahmet Dölekli, Erzurum, AK Parti, Güncel
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