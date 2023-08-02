Erzurum'da Otomobilde Patlama: İki Arkadaş Yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da Otomobilde Patlama: İki Arkadaş Yaralandı

02.08.2023 20:15

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde meydana gelen bir olayda, otomobilde oturan iki arkadaş çakmağın gazla doldurulması sırasında patlama yaşadı. Elleri ve kollarından yaralanan gençler hastaneye kaldırıldı ve tedavileri devam ediyor.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir kişi otomobilde çakmağını gazla doldurmaya çalıştığı sırada, arkadaşı da kendi çakmağıyla sigarasını yakmaya çalışınca patlama yaşandı. İki genç alevler içerisinde hızla otomobilden indi. Gençler alev alan kıyafetlerini söndürürken, ikisinin de vücutlarında üçüncü derece yanık meydana geldi.

Çakmağa gaz doldururken sigara yakmaya çalışan iki arkadaş hastanelik oldu

ALEVLER İÇERİSİNDE OTOMOBİLDEN İNDİLER

Palandöken ilçesindeki Yıldızkent semtinde geçen hafta meydana gelen olayda, otomobilde oturan iki arkadaştan biri çakmağına gaz doldurmaya çalışırken diğeri de kendi çakmağıyla sigara yakmaya kalkınca patlama meydana geldi. Elleri ve kollarından yaralanan gençler B.P ve E.U, hızla otomobilden dışarı çıkıp alev alan kıyafetlerini söndürdü.

Çakmağa gaz doldururken sigara yakmaya çalışan iki arkadaş hastanelik oldu

VÜCUTLARINDA YANIKLAR OLUŞTU

Özel bir hastanenin acil servisine götürülen B.P ve E.U, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu tespit edilen gençlerin tedavisi sürüyor.

Çakmağa gaz doldururken sigara yakmaya çalışan iki arkadaş hastanelik oldu
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Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da Otomobilde Patlama: İki Arkadaş Yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
20:00 Erzurum'da Otomobilde Patlama: İki Arkadaş Yaralandı
19:56 Çakmağa gaz doldururken sigara yakmaya çalışan iki arkadaş hastanelik oldu
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SON DAKİKA: Erzurum'da Otomobilde Patlama: İki Arkadaş Yaralandı - Son Dakika
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