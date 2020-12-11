Erzurum'da otomobille traktör çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Oltu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. ???????

Kazada sürücülerle otomobildeki Bingüzel Alver ve Hanım Yakup Çavuşoğlu yaralandı.

Caner Alver yönetimindeki 06 BU 547 plakalı otomobille Bülent Polat 'ın kullandığı 25 EP 201 plakalı traktör, Oltu- Ardahan kara yolu Dutlu Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

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