Erzurum'da otomobille traktör çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Caner Alver yönetimindeki 06 BU 547 plakalı otomobille Bülent Polat'ın kullandığı 25 EP 201 plakalı traktör, Oltu- Ardahan kara yolu Dutlu Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücülerle otomobildeki Bingüzel Alver ve Hanım Yakup Çavuşoğlu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ???????
- Kaynak: AA
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