ERZURUM'DA ÖZEL DÜZENEKLE UYUŞTURUCU YETİŞTİREN 2 KİŞİYE GÖZALTI - Son Dakika

ERZURUM'da, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, kenevir bitkisinden esrar elde etmek için özel düzenek kuran 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı kenevir yetiştiricilerine yönelik operasyon düzenledi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, evde uyuşturucu imalat düzeneği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan aramada ise Hint keneviri kökü bulunan ekili saksı, 3 boş saksı, uyuşturucu madde öğütücü, naylon torba içinde bitki toprağı, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 7 zirai sıvı, kurusıkı tabanca ve 80,8 gram skunk olarak bilinen uyuşturucu ele geçirildi.