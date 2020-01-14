Erzurum'da "Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası" heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Spor Erzurum'da 'Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası' heyecanı - Son Dakika Spor

Erzurum'da "Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası" heyecanı

6 saat önce

Erzurum'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası heyecanlı geçti.

Erzurum'da

Erzurum'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası heyecanlı geçti.

Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona 14 ilden katılan 24 sporcu, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonada derece alan sporcular 15-20 Mart'ta İtalya'da yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarında mücadele edecek.

Dereceye giren sporculara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve diğer protokol üyelerince madalyaları verildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın dördüncü kez Erzurum'da yapıldığını söyledi.

Mücadelelerin 3 farklı kategoride gerçekleştiğini belirten Kurt, şöyle konuştu:

"Sporcularımız milli takım kamplarında gelişimlerine devam edecek. Özel çocuklarımızda ciddi bir disiplin var ve ciddi mücadeleler sergiliyorlar. Kamplarda şampiyonalara hazırlanacaklar. Biz kayakta başarılıyız çünkü önceki yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya almış sporcularımız var. Biz otizmli ve mentalleri ayrı ayrı yarıştırıyoruz çünkü engeller farklı ama uluslararası federasyonu bunun henüz başaramadı. Bu yöndeki çağrımızı sürdürüyoruz ve sporcular ayrı ayrı yarışsın istiyoruz."

Kurt, desteklerinden dolayı Erzurum Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Organizasyonda birincilik kürsüsüne çıkan sporcular şu şekilde:

Erkekler:

Kayaklı koşu

Büyükler (otizmli): Hasan Çelik

Yıldızlar: Mevlüt Ekmez

Büyükler: Murat Duran

Yıldızlar(otizmli): Metehan Yıldırım

Gençler: Mertcan Balcı

Alp disiplini

Yıldızlar(otizmli): Muhsin Murat Bingül

Büyükler: Tecalin Özen

Gençler: Nusret Doğukan Topbaş

Kadınlar:

Kayaklı Koşu

Yıldızlar (otizmli): Derin Gülerge

Yıldızlar: Reşan Çetrez

Büyükler: Tuba Çelik

Alp disiplini

Yıldızlar(otizmli): Aliye Zeynep Bingül

Gençler: Ayşe Kader Yavuz

Büyükler: Neslihan Baş

Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:38 Kaynak: AA
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