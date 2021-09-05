Erzurum'da Palandöken Dağı'ndaki anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

Erzurum'un Palandöken Dağı yamaçlarında çıkan anız yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.
Palandöken Kayak Merkezi kuzey pistinin bulunduğu alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, arazi şartları nedeniyle yangının başladığı yere çıkmakta zorluk yaşadı.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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