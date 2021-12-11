Erzurum'da "Palandöken Ekonomi Zirvesi" düzenlendi - Son Dakika

Palandöken Ekonomi Zirvesi tarafından Erzurum'da "ekonomi zirvesi" gerçekleştirildi.

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde organize edilen "Palandöken Ekonomi Zirvesi"nde, Erzurum'un Türk'ün ve imanın kalesi olduğunu söyledi.

Erzurum'un aslında Anadolu'yu tutan ve savunan bir kalkan olduğunu ifade eden Yaycı, şöyle konuştu:

"Ben, 'Türk'ün tarihi Anadolu'da 1071 ile başlar' düşüncesine karşıyım. Öyle bir şey yok. Bu tarih bilmemek demektir. Ufak bir nüans yapalım. Bunun 23 yıl öncesinde 1048'te zaten Türkler Pasinler'den girmişlerdi, Erzurum'daydılar ama sadece bu da değil Anadolu'da şu anda Göbekli Tepe'den ve Atatürk'ün Türk tarih tezinden de belli oluyor ki Türkler 6-7 bin yıldır Anadolu'dalar. 'Burada başkaları yaşıyordu, Türkler geldi, Anadolu'yu istila etti, onları kovdu ve yurtlarına kondu.' Böyle bir şey söz konusu değil. Burası tam bir Türk yurdudur, Anadolu binlerce yıldır Türk yurdudur."

Yaycı, Erzurum'un tarihin her döneminde önemli rol oynayan şehirlerden biri olduğunu belirterek, Milli Mücadele'nin Erzurum'dan başlatıldığını hatırlattı.

"Mavi vatan" kavramına değinen Yaycı, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin nüfusunun yüzde 70'i kıyı şeridinde yaşamaktadır ve sınırlarının yüzde 70'i de denizdir. Erzurum, Orta Doğu ile Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya, İran bu bölgelerdeki ticaret yolunun tam düğüm noktasında oturuyor. Bu ticaret yolları limanlarda başlayıp limanlarda bitiyor. Yani Erzurum, tam deniz ticaret yollarının kara ticaret yollarıyla birleştiği yerin tam düğüm noktasında, çok kritik bir yerde. 'Mavi Vatan' dediğimiz şey aslında deniz ve denizle alakalı bütün alanlardaki kaynaklardan istifade etmek ve bunları etkin bir şekilde kullanmaktır."

Programa, Palandöken Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yer ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.