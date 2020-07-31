Erzurum'da pandemi kurullarına riayet edilerek kurbanlarını kestiler - Son Dakika

Erzurum'da pandemi kurullarına riayet edilerek kurbanlarını kestiler

Seyyar mezbahanelerde hijyen kurban kesimi vatandaşları memnun etti

ERZURUM - Erzurum'da kurban bayramının ilk gününde alışıla gelmiş görüntülerin dışında kurulan mobil mezbahanelerde vatandaşlar kurbanlarını hijyen şartlarında pandemi sürecine uygun şartlarda kestirdiler.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nce canlı hayvan pazarı ve kentin muhtelif bölgelerinde kurulan seyyar mezbahanelerde kurban kesimi yapıldı. Vatandaşlar uzman kasaplar nezaretinde pandemi sürecine uygun olarak hijyen ortamlarda kurbanlarını kestiler. Maskeli olarak çalışan kasaplar numara ve randevu sistemi ile vatandaşların kurbanlarını tek tek keserek parçaladılar.

Bu arada bazı vatandaşlar ise kurban bayramının ilk gününde pazardan kurbanlık almayı tercih ettiler. Vatandaşlar genellikle son gün kurban fiyatlarının düştüğünü ancak bu sene satışların iyi olmasından dolayı fiyatların yükseldiğini belirttiler.