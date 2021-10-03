Erzurum'da parklar sonbahar renkleriyle güzelleşti - Son Dakika

Kışın en çok yakıştığı şehir Erzurum'un parklarındaki ağaçlar, sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor.

Yakutiye ilçesinde, Atatürk Üniversitesine ait Botanik Park'ta, farklı familyalardan ağaç, çalı ve çiçek olmak üzere 150 bitki çeşidi bulunuyor.

Gölet, ahşap, köprü, pergola, kameriye, hayvanat bahçesi ve taşlı yollardan oluşan park, 350 dönümlük alanıyla vatandaşların güzel zaman geçirdiği mekanların başında geliyor.

Özellikle kış ve sonbahar aylarında sarı, kırmızı, mor ve yeşilin tüm tonlarının görülebildiği ağaçlarıyla hafta sonu tatilinde ziyaretçilerini cezbeden park, yeni çiftlerin en mutlu anlarını fotoğrafla ölümsüzleştirdikleri alanlardan.

Çocuklarıyla parkı gezmeye gelen vatandaşlardan Halil Babür, AA muhabirine, "Burası çok güzel bir mekan. Farklı ağaçlar var. Aynı zamanda biyolojik bir ortam. Güz mevsiminde yapraklar dökülmüş. İnsan burada ferahlıyor. Spor ve gezi amaçlı geldik. Bizim için de iyi oluyor." dedi.