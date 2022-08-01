Erzurum'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

01.08.2022 13:51
Erzurum'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Erzurum'da Pasinler otoyolunda bir araç sürücüsünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle takla attı.

Erzurum'da Pasinler otoyolunda bir araç sürücüsünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle takla attı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken üç kişide yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Denizli'den Ağrıya seyir halinde olan 20 ZR 017 plakalı araç Erzurum-Pasinler karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Dehşet verici kaza sonucu araç sürücüsü hayatını kaybederken araçta bulunan diğer vatandaşlardan birisi ağır üç kişide yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahale ardından yaralı şahısları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. - ERZURUM

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Erzurum'da otomobil takla attı Erzurum'da otomobil takla attı
Kaynak: İHA

Pasinler, Tragger, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika
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