Aras Nehri'nde çocuğunu kurtarıp, kendisi boğuldu - Son Dakika
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Aras Nehri'nde çocuğunu kurtarıp, kendisi boğuldu

06.08.2022 16:35
Aras Nehri'nde çocuğunu kurtarıp, kendisi boğuldu

ERZURUM'da, piknikte Aras Nehri'ne giren çocuğunu boğulmaktan kurtaran Asuman Düztaş, akıntıya kapıldı.

ERZURUM'da, piknikte Aras Nehri'ne giren çocuğunu boğulmaktan kurtaran Asuman Düztaş, akıntıya kapıldı. JAK ve AFAD ekiplerince Düztaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Asuman-Emrah Düztaş çifti, 4 çocuğuyla Horasan ilçesi çıkışında, Aras Nehri kenarındaki piknik alanına gitti. Burada bir süre vakit geçiren ailenin çocukları, serinlemek için suya girdi. Çocuklardan birinin batıp çıktığını fark eden Asuman Düztaş, kendisini suya attı. Çocuğunu kurtaran Düztaş, akıntıya kapılarak kayboldu. Yakınlarının ihbarıyla bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Horasan itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balık adamların nehirde yaptığı aramada, Asuman Düztaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Düztaş'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Horasan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


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Çocuğunu nehirden kurtaran anne akıntıya kapılarak kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor Çocuğunu nehirden kurtaran anne akıntıya kapılarak kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor Aras Nehri'ne düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne akıntıya kapılarak boğuldu Aras Nehri'ne düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne akıntıya kapılarak boğuldu
Kaynak: DHA

Aras Nehri, Erzurum, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aras Nehri'nde çocuğunu kurtarıp, kendisi boğuldu - Son Dakika

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