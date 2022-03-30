Erzurum'da piyasa değeri 215 bin TL olan kaçak malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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Erzurum'da piyasa değeri 215 bin TL olan kaçak malzeme ele geçirildi

30.03.2022 13:44
Erzurum'da piyasa değeri 215 bin TL olan kaçak malzeme ele geçirildi

Erzurum İl Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 215 bin TL olan kaçak malzeme ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 215 bin TL olan kaçak malzeme ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda 6 bin 728 paket kaçak sigara, 25 kilogram kıyılmış tütün, bin 30 adet içi doldurulmuş makaron, 38 paket kaçak çay, 250 adet sigara paketi, bin 600 adet makaron olmak üzere toplam piyasa değeri 215 bin TL olan kaçak malzeme ele geçirildi. - ERZURUM

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İl Jandarma Komutanlığı, Türk Lirası, Jandarma, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da piyasa değeri 215 bin TL olan kaçak malzeme ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da piyasa değeri 215 bin TL olan kaçak malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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