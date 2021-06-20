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Erzurum'da polis adaylarının mezuniyet sevinci - Son Dakika

Erzurum'da polis adaylarının mezuniyet sevinci

20.06.2021 16:34
Erzurum'da polis adaylarının mezuniyet sevinci, System.String[]

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 26. dönem polis adayları için mezuniyet töreni düzenlendi.

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 26. dönem polis adayları için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları çerçevesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Okay Memiş, törende yaptığı konuşmada, Erzurum'un her dönem ülke savunmasında üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptığını söyledi.

Böyle bir kentin okulundan mezun olmanın ayrı bir gurur olduğunu vurgulayan Memiş, bu vesileyle tüm mezunları tebrik etti.

Konuşmasında polis adaylarına seslenen Memiş, kolluk kuvvetlerinin canla başla bu mücadeleyi sürdürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Görüyorsunuz kahraman polisimiz, kahraman jandarmamız, kolordu ve MİT mensuplarıyla birlikte bölgede yaptığımız operasyonlarda bir tane terörist bırakmadık. Bazılarını etkisiz hale getirdik, bazılarını da adalete teslim ettik. Bu alanda başta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde çok başarılı işler yapıyoruz. Tabi şehitler veriyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bizleri onlara mahçup etmesin."

"Sadakatimiz devletimize olacak"

Memiş, şöyle konuştu:

"Şimdi atanacaksınız, maaşınızı devletten alacaksınız, bir dernekten, bir vakıftan, bir oluşumundan almayacaksınız. O zaman sadakatimiz devlete olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir. Onun haricindeki işler bizi ilgilendirmez. Herkese eşit mesafede olacağız. Aslolan devlettir. Anayasal kurum ve kuruluşlara saygılı olmak bizim görevimiz ve vazifemizdir. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu ülke bir FETÖ belası ile halen daha uğraşıp mücadele ediyor. Kendi içimizde bu tür yapılanmalara katiyen müsaade etmeyeceğiz. Biz vatandaşımızın dinine, imanına, milliyetine, kimliğine saygı duyacağız. Alevi kardeşlerimizin emrindeyiz, onların yanındayız, Kürt kardeşlerimizin emrindeyiz, Türk kardeşlerimizin emrinde ve yanındayız ama bölücülüğe asla tahammülümüz yoktur."

Devletin, milletin milli ve manevi değerlerine her zaman sonuna kadar saygılı olacaklarını dile getiren Memiş, "2 bin rakımda Anadolu Yaylası'nda 8 ay sizleri misafir ettik. Polis olarak atandınız. Ancak bu iş tecrübe işidir. 8 aylık hızlı eğitim verildi. Ama siz bu işi atandığınız illerde öğreneceksiniz. Çok iyi arkadaşlarla tanışacaksınız. Bu teşkilat ismi bilinmeyen kahramanlarla dolu. Bu duygu ve düşüncelerle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ailelerinizle birlikte inşallah çok iyi görevler temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Polis okulu dönem birincisi Osman Durmaz'ın mezunlar adına konuşma yaptığı törende, polis adayları yemin ederek kep attı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, POMEM 1. Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Toprak ve emniyet yetkilileri katıldı.

Erzurum, Polis, POMEM, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da polis adaylarının mezuniyet sevinci - Son Dakika


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