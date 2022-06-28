Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü (KOM), Asayiş ve Narkotik şubelerinde görevli 19 personelden oluşan 9 ekip de ilçedeki hayvan pazarlarında sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uygulama yaptı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da polis ekiplerinden hayvan pazarında 'sahte para' uyarısı - Son Dakika

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