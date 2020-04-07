Erzurum'da polis merkezi yanında semt pazarında silahlı kavga - Son Dakika

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Erzurum'da polis merkezi yanında semt pazarında silahlı kavga
6 saat önce
Erzurum'da polis merkezi yanında semt pazarında silahlı kavga Erzurum'da polis merkezinin yanında bulunan Salı pazarında silahlı kavga yaşandı.
Erzurum'da polis merkezi yanında semt pazarında silahlı kavga
ERZURUM - Erzurum'da polis merkezinin yanında bulunan Salı pazarında silahlı kavga yaşandı.
Edinilen bilgiye göre bugün saat 12.15 sıralarına Mahallebaşı semtinde bulunan polis merkezinin yanında bulunan pazarda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Polis kavgaya müdahale ederek kalabalığı dağıttı. Daha sonra minibüs ile bölgeye gelen bir grup silahla rastgele ateş etti. Burada bir kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan aracı yakalanması için operasyn başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:29 Kaynak: İHA
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