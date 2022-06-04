Polisi yaralayıp kaçan zanlı yakalandı

Erzurum'da polisi bıçakla yaralayıp kaçtığı iddia edilen zanlı yakalandı.
Rabiana Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir kişinin rahatsızlığı sebebiyle olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.
Bu kişinin sağlık ekiplerine güçlük çıkarması nedeniyle polisten yardım istendi.
Söz konusu kişi olay yerine gelen bir polis memurunu bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.
Yaralı polis memuru Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Zanlı polisin takibi ile yakalandı.
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