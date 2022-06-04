Rabiana Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir kişinin rahatsızlığı sebebiyle olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Polisi yaralayıp kaçan zanlı yakalandı - Son Dakika

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