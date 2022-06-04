Polisi yaralayıp kaçan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Polisi yaralayıp kaçan zanlı yakalandı

04.06.2022 00:10

Erzurum'da polisi bıçakla yaralayıp kaçtığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Erzurum'da polisi bıçakla yaralayıp kaçtığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Rabiana Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir kişinin rahatsızlığı sebebiyle olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Bu kişinin sağlık ekiplerine güçlük çıkarması nedeniyle polisten yardım istendi.

Söz konusu kişi olay yerine gelen bir polis memurunu bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Yaralı polis memuru Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı polisin takibi ile yakalandı.

Polisi yaralayıp kaçan zanlı yakalandı
Polisi yaralayıp kaçan zanlı yakalandı
Polisi yaralayıp kaçan zanlı yakalandı
Polisi yaralayıp kaçan zanlı yakalandı
Polisi yaralayıp kaçan zanlı yakalandı
Polisi yaralayıp kaçan zanlı yakalandı

YORUMLAR
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Sağlık ekibine yardım eden polisi bıçakla yaralayıp kaçtı Sağlık ekibine yardım eden polisi bıçakla yaralayıp kaçtı Hakkında arama kararı bulunan şüpheli polisten kaçarken yakalandı Hakkında arama kararı bulunan şüpheli polisten kaçarken yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisi yaralayıp kaçan zanlı yakalandı - Son Dakika

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