Erzurum'da polisin denetimleri ve maske dağıtımı devam ediyor - Son Dakika

Erzurum'da polisler Korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda denetimlerini sıkılaştırırken vatandaşlara maske dağıtmaya devam ediyor.



Korona virüs tedbirleri kapsamında maske satışlarının yasaklanmasın ardından maskelerin dağıtımı eczanelerden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Maskesini eczanelerden almayan kişilerin ise sokakta maskesiz dolaşmaması için polisler vatandaşlara kent meydanında maske dağıtımı yaptı.



Öte yandan denetimlerde sürüyor. Erzurum'un doğu girişinde Karskapı uygulama noktasında, batı girişinde ise Ilıca uygulama noktasında denetimlerini artıran polis ve jandarma ekipleri sürücülere ateş testi yapıp seyahat belgelerini sorguluyor. Polis ekipleri uygulama noktalarında vatandaşlara korona virüsten önlenme konusundaki kuralları hatırlatıp evde kalmaları için tavsiyelerde bulunuyor. - ERZURUM