İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan- Erzurum yolunda aracı durdurdu. Polis, İran'dan Türkiye 'ye giriş yapan araçtaki 2 kişiden şüphelenince muayene için hastaneye götürdü ve röntgen çekildi. İran uyruklu kişilerin midesinde kapsüller olduğu görüldü. Hastanede yapılan işlem sonrası 2 şüphelinin midesinden 64 kapsül halinde 558,83 gram eroin çıkarıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Ali F. ile Saman G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

Erzincan, Erzurum, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Polisin durdurup, hastaneye götürdüğü 2 kişinin midesinden eroin çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.