Polisin durdurup, hastaneye götürdüğü 2 kişinin midesinden eroin çıktı - Son Dakika
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Polisin durdurup, hastaneye götürdüğü 2 kişinin midesinden eroin çıktı

08.09.2022 10:01
Polisin durdurup, hastaneye götürdüğü 2 kişinin midesinden eroin çıktı

ERZURUM'da polisin durdurarak, şüphe üzerine hastaneye götürdüğü İran uyruklu 2 kişinin midesinden 64 kapsül halinde 558,83 gram eroin çıkarıldı.

ERZURUM'da polisin durdurarak, şüphe üzerine hastaneye götürdüğü İran uyruklu 2 kişinin midesinden 64 kapsül halinde 558,83 gram eroin çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan- Erzurum yolunda aracı durdurdu. Polis, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan araçtaki 2 kişiden şüphelenince muayene için hastaneye götürdü ve röntgen çekildi. İran uyruklu kişilerin midesinde kapsüller olduğu görüldü. Hastanede yapılan işlem sonrası 2 şüphelinin midesinden 64 kapsül halinde 558,83 gram eroin çıkarıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Ali F. ile Saman G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Erzincan, Erzurum, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisin durdurup, hastaneye götürdüğü 2 kişinin midesinden eroin çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisin durdurup, hastaneye götürdüğü 2 kişinin midesinden eroin çıktı - Son Dakika
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