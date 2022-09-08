Polisin durdurup, hastaneye götürdüğü 2 kişinin midesinden eroin çıktı

ERZURUM'da polisin durdurarak, şüphe üzerine hastaneye götürdüğü İran uyruklu 2 kişinin midesinden 64 kapsül halinde 558,83 gram eroin çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan- Erzurum yolunda aracı durdurdu. Polis, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan araçtaki 2 kişiden şüphelenince muayene için hastaneye götürdü ve röntgen çekildi. İran uyruklu kişilerin midesinde kapsüller olduğu görüldü. Hastanede yapılan işlem sonrası 2 şüphelinin midesinden 64 kapsül halinde 558,83 gram eroin çıkarıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Ali F. ile Saman G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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