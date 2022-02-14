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Erzurum'da polisin durdurduğu 2 araçta 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Erzurum'da polisin durdurduğu 2 araçta 16 düzensiz göçmen yakalandı

14.02.2022 15:51
Erzurum'da polisin durdurduğu 2 araçta 16 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum'da, polislerce durdurulan iki araçta 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzurum'da, polislerce durdurulan iki araçta 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu çerçevede Erzurum- Aşkale kara yolu üzerinde durumundan şüphelendikleri Samet B. idaresindeki 61 JD 205 plakalı araç ile arkasından gelen Mehmet U. yönetimindeki 41 UP 465 plakalı araçları durdurdu.

Samet B'nin kullandığı araçta, bagaj kısmına binenlerin de aralarında bulunduğu 10 düzensiz göçmen ile Mehmet U'nun kullandığı araçtaki 6 düzensiz göçmen yakalandı. Her iki aracın sürücüsü de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerden 14'ü Aşkale Geri Gönderme Merkezine, küçük yaşta olduğu tespit edilen 2'si ise Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Türkiye'ye kaçakçılar aracılığıyla giriş yapan göçmenlerin, bir ay Van'da ikamet ettikten Sakarya'ya gitmek üzere sürücülerle kişi başı 1000 dolar karşılığında anlaşarak yola çıktıkları öğrenildi.

Sürücüler Samet B. ile Mehmet U. ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı organizasyonu yapma" suçundan tutuklandı.

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Tragger, Erzurum, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da polisin durdurduğu 2 araçta 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da polisin durdurduğu 2 araçta 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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