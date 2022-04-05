Erzurum'da polisler kan bağışında bulundu - Son Dakika
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Erzurum'da polisler kan bağışında bulundu

05.04.2022 22:06
Erzurum'da polisler kan bağışında bulundu

Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve beraberindeki çok sayıda polis, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve beraberindeki çok sayıda polis, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.

İftarın ardından Havuzbaşı Kent Meydanı'nda oluşturulan Türk Kızılayı stantlarına gelen Tuncer, müdür yardımcıları, diğer şubelerde görevli müdür ve amirler, çok sayıdaki polis memuru ile polis okulu öğrencileri, kan bağışının önemine dikkati çekmek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için bağışta bulundu.

Stantlardaki formları dolduran polisler, sırayla kan bağışı araçlarında kan verdi.

Tuncer, bağış öncesinde yaptığı konuşmada, kan bağışına katılan polislere teşekkür etti.

10 Nisan Polis Haftası etkinleri kapsamında Türk Kızılayı ile böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Tuncer, bağış yapan tüm personele ve polis okulu öğrencilerine teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Motosikletli Polis Timlerinin gerekli eğitimleri aldıklarını aktaran Tuncer, pazar günü düzenlenecek töreninin ardından "Yunus" timlerinin Erzurum sokaklarında halkın huzur ve güvenliği için çalışacaklarını kaydetti.

Tuncer, son zamanlarda terör örgütleri ile zehir tacirlerine yönelik faaliyetleri yoğunlaştırdıklarını, Erzurum'un ramazan ayını huzur ve güvenli şekilde geçirmesi için ellerinden geldiğince her türlü tedbiri almaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Erzurum'da polisler kan bağışında bulundu
Erzurum'da polisler kan bağışında bulundu
Erzurum'da polisler kan bağışında bulundu
Erzurum'da polisler kan bağışında bulundu

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Polis Haftası, Erzurum, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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