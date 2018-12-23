Erzurum'da Puanlar Paylaşıldı

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında B.B. Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında B.B. Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



14. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Kravets'in şutunu Sehic kornere çeldi. 22. dakikada sağ kanattan Deniz'in kullandığı serbest vuruşta Kravets'in kafa vuruşu yandan auta gitti. 28. dakikada sağ kanattan Emrah'ın ortasında kale önünde Özer'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 32. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında arka direkte topu önünde bulan Sapunaru düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1 45+1 dakikada Emrah sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Taylan'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1 49. dakikada Emrah sağ kanattan ortaladı. Kaleci Muammer'in kontrol edemediği topu son anda savunma çizgiden çıkarttı. 55. dakikada sağ taraftan Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topu önünde bulan İbrahim'in sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 60. dakikada hızlı gelişen atakta Sunu'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı. 66. dakikada gelişen hızlı atakta Thy, ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Muammer topu iki hamlede kontrol etti. 74. dakikada sol kanattan Atila arka direğe ortaladı. Bilal'in ıskaladığı top yandan auta gitti.



---KÜNYE---



Stat: Kazım Karabekir Hakemler: Hüseyin Gökçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx B.B. Erzurumspor: Sehic xx, Leo xx, Tolga xxx, Auremir xx, Lokman xx, Taylan xxx, Özer xx (Tshabalala dk. 81 ?), Emrah xx (Erhan dk. 78 xx), Scuk xxx, İbrahim xxx, Sunu xx (Thy dk. 64 xx) Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Sefa, Kone, Munsy, Osman Teknik Direktör: Mehmet Özdilek Kayserispor: Muammer xx, Lopes xx (Levent dk.45 xx), Kucher xx, Kana- Biyik xxx, Atila xx, Şamil xx, Sapunaru xxx(Gyan dk.73 x), Bilal xx, Deniz xxx, Chery xx, Kravets xx (Varela dk. 58 xx) Yedekler: Doğan, Vedat, Hakan, Rotman, Hasan, Mert, Umut Teknik Direktör: Hikmet Karaman Goller: Sapunaru (dk. 32) (Kayserispor ), Taylan (dk.46) (B.B. Erzurumspor ) Sarı Kartlar: Lopes, Chery, Sapunaru, Şamil, Deniz, Muammer (Kayserispor), İbrahim, Lokman (B.B. Erzurumspor)



(İHA)

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