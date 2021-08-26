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Erzurum'da Rahvan At Yarışları heyecanı - Son Dakika

Erzurum'da Rahvan At Yarışları heyecanı

26.08.2021 09:40
Erzurum'da Rahvan At Yarışları heyecanı, System.String[]

Yakutiye Belediyesi'nce organize edilen ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleşecek olan Geleneksel Rahvan At Yarışları 29 Ağustos 2021 Pazar günü Yakutiye ilçesine bağlı Umudum Köyü'nde yapılacak.

Yakutiye Belediyesi'nce organize edilen ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleşecek olan Geleneksel Rahvan At Yarışları 29 Ağustos 2021 Pazar günü Yakutiye ilçesine bağlı Umudum Köyü'nde yapılacak.

Yakutiye Belediyesi tarafından geçen yıl Umudum Köyü'nde yapımına başlanan ve tamamlanarak bu yıl hizmete girecek olan "Umudum Rahvan At Yarış Tesisleri"nde gerçekleşecek olan Geleneksel Rahvan At Yarışları'na Türkiye'nin birçok bölgesinden yarışmacılar katılacak.

Yarışmacılar 11 Kategoride karşı karşıya gelecek

Rahvan At Yarışlarına katılacak olan yarışmacılar, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nca belirlenen kurallar çerçevesinde 11 kategoride kıyasıya yarışacaklar. Baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, taze beşli, dörtlü taylar, üçlü taylar, ikili taylar, İthal A ve İthal B kategorilerindeki yarışlarda birinci olan sporcular Yakutiye Belediyesi'nce altınla ödüllendirilecek. Öte yandan yarışlarda ilk üçe giren yarışmacılara Yakutiye Belediyesi'nce kupa verilecek, kategorilerinde birinci olan yarışmacılar federasyon tarafından para ödülü ile ödüllendirilecek.

Uçar; "Ata Sporumuzu yaşatmak istiyoruz"

Geleneksel olarak yapılan Rahvan At Yarışları'nın pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşeceğine dikkat çeken Başkan Mahmut Uçar, ata sporunun genç kuşaklara tanıtılması ve ata yadigarı olan bu sporun yaşatılması için böyle bir yarışmaya ev sahipliği yaptıklarını kaydetti. Başkan Uçar, rahvan at yarışlarının düzenlenmesine destek veren Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlığı'na, Erzurum İl Temsilciliği, Umudum Köyü Muhtarı ve görev alan tüm tertip komitesine teşekkür etti.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun katkılarıyla böylesine kapsamlı bir organizasyonu gerçekleştireceklerine vurgu yapan Başkan Uçar, Tarihi Kalor Tepe Piknik Alanında da kapsamlı bir çevre düzenleme ve peyzaj çalışması yaptıklarını söyleyerek, böylesine kıymetli bir tarihi geçmişi olan bu bölgeyi vatandaşların hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Uçar sözlerini şöyle sürdürdü;

"Yakutiyemiz'e bağlı Umudum Köyü yakınlarında bulunan ve tarihi öneme sahip Kalor Tepe Mesire Alanı'nı da halkımızın hizmetine sunuyoruz. Erzurum'un tarihi yüzü Yakutiyemiz'in tarihi ve kültürel yönden güzelliklerini gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz. Böylesine kapsamlı bir organizasyonu izlemek isteyen tüm spor sever hemşehrilerimizi Umudum'a bekliyoruz."

Kalor Tepe'nin Önemi

Erzurum ovası ve çevresinin yerleşim merkezi olarak kullanılması M.Ö. 4000'lere kadar uzanmaktadır. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bölge, M.Ö. 9. Yüzyılın sonlarında Urartu Kralı Menua (M.Ö. 810-786) döneminde Urartu krallığı hakimiyetine geçmiştir.

Kral Menua döneminde Kalor Tepe olarak adlandırılan bu kayalıklar üzerinde bir kale inşa edilmiştir. Günümüzde sadece bu kalenin surlarına ait kalıntılar bulunmaktadır.

Urartular döneminde bu kalenin alt tarafındaki büyük kaya içerisine iki odalı bir kaya mezar oyulmuştur. Bu kaya mezarın tavanı semer-dam şeklinde yontulmuş bir ön odası ve bu ön odadan kapı ile girilen bir mezar odası yer almaktadır. Mezar odasının aydınlatılması kapının doğusunda bulunan bir pencere ile sağlanmıştır. Mezarın kim için yapıldığı kesin olarak bilenmemekle birlikte bir kral, prens veya eyalet yöneticisi için yapıldığı varsayılmaktadır. Tarihe tanıklık etmiş bu tepede, Ferhat ile Şirinin hikayesinin geçtiği de rivayet edilmektedir. - ERZURUM

Erzurum'da Rahvan At Yarışları heyecanı
Erzurum'da Rahvan At Yarışları heyecanı

Geleneksel spor dalları, Yakutiye Belediyesi, Yakutiye, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Erzurum'da Rahvan At Yarışları heyecanı - Son Dakika


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