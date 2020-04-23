Erzurum'da ramazan öncesi kadayıf kuyruğu - Son Dakika
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Erzurum'da ramazan öncesi kadayıf kuyruğu

11 dakika önce

ERZURUM'da, iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı kadayıf almak isteyen vatandaşlar, iş yerlerinin önünde sosyal mesafe kurallarına göre uzun kuyruklar oluşturdu.

Erzurum'da ramazan öncesi kadayıf kuyruğu, System.String[]

ERZURUM'da, iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı kadayıf almak isteyen vatandaşlar, iş yerlerinin önünde sosyal mesafe kurallarına göre uzun kuyruklar oluşturdu. 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, sabah saatlerinden akşama kadar yoğunluk dinmedi.

Erzurum'da ramazan öncesi kadayıf imalatçılarında üretim hız kazandı. İşletme büyüklüğüne göre günde 1 ya da 2 ton kadayıf üreten imalatçılar, ramazandan önce vatandaşlara yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor. Geçmiş yıllarda elle yapılan üretimin yerini makinelerin aldığı imalatçılarda üretim, sabahın erken saatlerinden akşama kadar sürüyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi de vatandaşlar ramazan alışverişlerini tamamlamak için sokağa çıktı. Market ve fırınlar olduğu kadar, kentte kadayıf satılan dükkanlarda da yoğunluk oluştu.

Vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat ederek, dükkanların önünde dakikalarca kadayıf almak için bekledi. Sıradakilerin birçoğu, kadayıfın ramazanın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olduğunu söyledi.

Merkez Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtinde makineyle kadayıf üreten işletmecilerden Erdem Tağa, gelen talepleri karşılamak için makineyi tercih ettiklerini söyledi. Tağa, geçen yıl 9,5 TL'den satılan kadayıfın kilogram fiyatının ise 11,5 TL olduğunu belirtti.


Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 08:17 Kaynak: DHA

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