Erzurum'da Ramazan ve kısıtlama öncesi ucuz et kuyruğu - Son Dakika

Erzurum'da Ramazan ve kısıtlama öncesi ucuz et kuyruğu

02.04.2021 10:51

Erzurum'da Ramazan ve kısıtlama öncesi ucuz et kuyruğu Erzurum'da vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğüne ait satış mağazasından ucuz et alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Erzurum'da Ramazan ve kısıtlama öncesi ucuz et kuyruğu

ERZURUM - Erzurum'da vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğüne ait satış mağazasından ucuz et alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi Yakutiye ilçesindeki Et ve Süt satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, ucuz et alabilmek için saatlerce bekliyor. Yaklaşık 100 metreyi bulan kuyrukta polisler ise vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları için sık sık uyarılarda bulunuyor. Maskelerini takarak sıraya giren vatandaşlar kurum yetkililerinin kontrolüyle içeriye 5 kişi olarak alınıyor.

Mağazada, kıymanın kilosu 37 lira, kuşbaşının 40 lira, biftek 49 lira, pastırma 88 lira 50 kuruş ve sucuğun kilosu ise 45 liradan satılıyor. Kasaplarda pahalı olduğu için Et ve Süt Kurumundan et almayı tercih ettiklerini belirten vatandaşlar, satış mağazası sayısının artırılmasını istedi.

Erzurum'da Ramazan ve kısıtlama öncesi ucuz et kuyruğu
Erzurum'da Ramazan ve kısıtlama öncesi ucuz et kuyruğu
Erzurum'da Ramazan ve kısıtlama öncesi ucuz et kuyruğu
Erzurum'da Ramazan ve kısıtlama öncesi ucuz et kuyruğu
Erzurum'da Ramazan ve kısıtlama öncesi ucuz et kuyruğu
Erzurum'da Ramazan ve kısıtlama öncesi ucuz et kuyruğu

Et ve Süt Kurumu, Koronavirüs, Erzurum, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da Ramazan ve kısıtlama öncesi ucuz et kuyruğu - Son Dakika


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