Erzurum'da riskli olduğu için tahliye edilen 7 bina belediye ekiplerince yıkıldı - Son Dakika

Erzurum "riskli alan" ilan edilen 2 dönümlük bölgede uygulanan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 7 bina belediye ekiplerince yıkıldı.

Büyükşehir belediyesince yürütülen proje kapsamında Yakutiye ilçesindeki Vaniefendi Mahallesi'nde belediye ekipleri, yıkılma riski olan binaların tahliye edilerek iş makineleri ile yıkımı için çalışma başlattı.

Tahliye edilip sahiplerince çatıları sökülen 7 bina ardından belediye görevlilerince iş makineleri desteğinde yıkıldı. Yıkılan binaların hafriyatları da kamyonlarla bölgeden temizlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama göre, ilçe genelinde 10 dönüm alanda kentsel dönüşüm çalışması yapılıyor.

Bu kapsamda eski olduğu için yıkılma riski olan binaların yıkımının gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Hak sahipleri tahliye edilerek 7 riskli binanın yıkımı tamamlanmıştır. Kentsel tasarım projesi kapsamında tahliye ve yıkımlar devam edecektir." bilgisi paylaşıldı.