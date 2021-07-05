Üye Girişi
Erzurum'da robotlar yarıştı - Son Dakika

Erzurum'da robotlar yarıştı

05.07.2021 20:14

Erzurum'da robotlar yarıştı Erzurum'da 6'ncısı düzenlenen ve birbirinden farklı robotların kıyasıya yarıştığı Robot Günleri Yarışması büyük ilgi gördü.

Erzurum'da robotlar yarıştı

ERZURUM - Erzurum'da 6'ncısı düzenlenen ve birbirinden farklı robotların kıyasıya yarıştığı Robot Günleri Yarışması büyük ilgi gördü.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi işbirliğince düzenlenen 6'nci Robot Günleri Erzurum Bilim Merkezinde düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe,Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve birçok öğrenci katıldı. Birçok başarılı projenin yer aldığı robot günleri festivalinde en dikkat çeken projeler ise insansız hava araçları, tarım drone ve roketler oldu. Öte yandan Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, projelerin bulunduğu stantları gezerek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Kendi kendine tohumlama ve ilaçlama yapabilen bir tarım drone ürettiklerini belirten Atatürk Üniversitesi Elektrik Elektronik bölümü son sınıf öğrencisi Doğancan Karataş, "Biz burada bir drone tasarladık. Amacımız tarım drone yapmak. Özellikle dağlık bölgelerde verim sağlayabilmek için bir tarım drone tasarlıyoruz. Dronumuzun alt tarafında kutuya benzer bir aparat olacak. Yüksek arazilerde kendi başına tohum topları fırlatabilecek. Bu tohum toplarının özelliği ise içerisinde gübre ve kil olacak. Tohumlar yere düştüğünde içerisinde bir miktarda su olduğu için araziyi sulama gereği kalmayacak. Altındaki aparat takılıp çıkarılabileceği için aynı zamanda ilaçlamada yapılabilecek" dedi.

Ürettikleri roketin tamamen hazır halde bulunduğunu kaydeden Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi Fatih Akbaş, "Bu durumda ilk başlarda raporlama dönemleri oluyor. Tanıtım ve tasarım raporlarından geçen takımlar daha sonrasında üretim yapmaya başlıyorlar. Eylül yani teknofest ayında roketleri Aksaray'da bulunan tuz gölünde fırlatıyoruz. Şuanda projemiz üretim aşamasında biz bahsettiğim tüm raporlardan geçtik. Son olarak roketimizin uçuş testleri kaldı bunun dışında tamamen hazır durumda bulunuyor" açıklamalarında bulundu.

Şehir olarak teknolojiye ayak uydurarak gelişen bir Erzurum olacağını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Geleceğin kaşiflerini yetiştirmek üzere bu bilim merkezi oluşturulmuş bulunuyor. En kısa sürede burayı açarak gençlerimizin daha kolay üretim yapabilmesini sağlayacağız. Günümüzde devletler birbirleri ile yarışıyor ama artık şehirlerde birbirleriyle yarışır hale geldi. Bizde şehir olarak gelişen ve teknolojiye ayak uydurabilen bir kent olduğumuzu göstereceğiz. Bu projeleri gerçekleştiren Atatürk Üniversitemiz ve Erzurum Teknik Üniversitemiz gelecekte prototip geliştirip sanayilerde üretime geçecek projeler yapabilir hale gelmelidir. Hep başkasından alan değil, aldığımız gibi her şeyi üretebilen hale gelebilmemiz sizler sayesinde mümkün olacak" dedi.

Göreve geldikten sonra Erzurum'un tüm ilçelerine robotik kodlama sınıfı açıldığını söyleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, "Burada insansız hava araçlarına ilişkin prototipler var. Son yıllarda dünya genelinde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde insansız hava araçlarında marka haline gelmiş durumdayız. Robotik kodlama sınıfları daha önceleri sadece özel okullarda bulunuyordu. Biz göreve geldikten sonra İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile beraber Erzurum tüm ilçelerine robotik kodlama sınıfları açtık" diye konuştu.

Erzurum'da robotlar yarıştı
Erzurum'da robotlar yarıştı
Erzurum'da robotlar yarıştı
Erzurum'da robotlar yarıştı

Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum, Drone, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da robotlar yarıştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi 20:16 Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek 19:47 Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak 19:36 Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak
Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu 19:27 Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı 19:01 Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı 18:06 Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı
Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti 16:40 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 15:44 Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı         
20:28
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi         
20:01
Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki not olayı çözebilir Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki not olayı çözebilir         
19:46
La Liga, Barcelona'ya esneklik göstermedi! Messi'nin kalması için takımdaki birçok futbolcuyla yollar ayrılıyor La Liga, Barcelona'ya esneklik göstermedi! Messi'nin kalması için takımdaki birçok futbolcuyla yollar ayrılıyor         
19:33
Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı         
19:09
Metropoll'den gündeme damga vuracak Metropoll'den gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler         
18:16
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı         
17:17
AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert sözler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert sözler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor         
16:11
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt         
15:38
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 20:50:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da robotlar yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement