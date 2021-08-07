SAĞANAK YAĞIŞ ERZURUM'DA ALT GEÇİDİ GÖLE DÖNDÜRDÜ - Son Dakika

ERZURUM'da yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağış ulaşımı etkiledi. Metrekareye 10 kilogram yağışın düştüğü kent merkezinde göle dönen alt geçit trafiğe kapatıldı.

Erzurum'da meteoroloji tarafından uyarısı yapılan sağanak 14.30 civarlarında başladı. Giderek hızını artıran yağış sebebiyle kent merkezindeki cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ya da işyerlerinin çatılarının altına sığındı. Metrekareye yaklaşık 10 kilogram yağışın düştüğü kentte oluşan su birikintileri sebebiyle trafik adeta durma noktasına geldi. Merkez Yakutiye ilçesi İstayon kavşağındaki alt geçit yarım metreye yakın suyla doldu. Trafik ekipleri alt geçide giden yolu kapatırken Erzurum Büyükşehir Belediyesi, alt geçidi temizlemek üzere vidanjör gönderdi. Belediye işçileri bir taraftan geçitteki mazgalları temizlerken bir taraftan da biriken suyu çekmeye çalıştı. Suyun temizlenmesinden sonra alt geçit yeniden ulaşıma açıldı.