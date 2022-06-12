Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

12.06.2022 10:53

Erzurum'da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi, su birikintilerinin oluştuğu bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı.

Erzurum'da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi, su birikintilerinin oluştuğu bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı.

Kentte aniden etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı alt geçitleri su bastı, cadde ile sokaklar kısmen suyla kaplandı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, sürücüler de yollarda biriken sularda güçlükle ilerledi.

Polis ekipleri, su birikintisi oluşan İstasyon Caddesi Aziziye Köprüsü alt geçidinde önlem alarak araç geçişine izin vermedi.

Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

YORUMLAR
500
Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (6) Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (6) Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (4) Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (4) Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (7) Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (7)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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