Kentte aniden etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı alt geçitleri su bastı, cadde ile sokaklar kısmen suyla kaplandı.

Erzurum 'da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi, su birikintilerinin oluştuğu bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA

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