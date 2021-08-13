Erzurum'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kent merkezinde öğleden sonra etkisi gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokakların yanı sıra bazı alt geçitlerde su birikintisi oluştu.

Erzurum 'da gök gürültülü sağanak etkili oldu.

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