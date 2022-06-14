Sağanak yüzünden mahalle yolu kapandı, tarım alanları zarar gördü - Son Dakika
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Sağanak yüzünden mahalle yolu kapandı, tarım alanları zarar gördü

14.06.2022 15:19

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak, bir mahalle yolunu ulaşıma kapattı, tarım alanlarına hasar verdi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak, bir mahalle yolunu ulaşıma kapattı, tarım alanlarına hasar verdi.

İlçeye bağlı Gökçedere Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak bir süre sonra etkisini artırdı.

Yağış sırasında yüksek kesimlerden akan sular mahalle yolunda birikerek sele dönüştü.

Olayda akan yağmur sularının yanı sıra suyun getirdiği taş parçaları ve çamur, yol ile çevredeki ekili tarım alanlarının hasar görmesine neden oldu.

Bu sebeple ulaşıma kapanan mahalle yolu, ekiplerin temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Mahallede öğretmenlik yapan Veli Polat, AA muhabirine, kısa sürede etkisini artıran yağışın sele dönüşüp dağdan mahalle merkezine aktığını anlattı.

Sağanak yüzünden mahalle yolu kapandı, tarım alanları zarar gördü
Sağanak yüzünden mahalle yolu kapandı, tarım alanları zarar gördü
Sağanak yüzünden mahalle yolu kapandı, tarım alanları zarar gördü
Sağanak yüzünden mahalle yolu kapandı, tarım alanları zarar gördü
Sağanak yüzünden mahalle yolu kapandı, tarım alanları zarar gördü
Sağanak yüzünden mahalle yolu kapandı, tarım alanları zarar gördü
Sağanak yüzünden mahalle yolu kapandı, tarım alanları zarar gördü

YORUMLAR
500
Erzurum'da sağanak; mahalle yolu kapandı Erzurum'da sağanak; mahalle yolu kapandı Taşköprü'de sağanak yağış: Yollar zarar gördü Taşköprü'de sağanak yağış: Yollar zarar gördü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak yüzünden mahalle yolu kapandı, tarım alanları zarar gördü - Son Dakika

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