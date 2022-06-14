Olayda akan yağmur sularının yanı sıra suyun getirdiği taş parçaları ve çamur, yol ile çevredeki ekili tarım alanlarının hasar görmesine neden oldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sağanak yüzünden mahalle yolu kapandı, tarım alanları zarar gördü - Son Dakika

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