Erzurum'da sağlık çalışanlarına şehir içi ulaşım ücretsiz - Son Dakika
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Erzurum'da sağlık çalışanlarına şehir içi ulaşım ücretsiz

6 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanacağını duyurdu.

Erzurum'da sağlık çalışanlarına şehir içi ulaşım ücretsiz, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı büyük mücadele verdiği belirtildi.

Sağlıkçılara "Birlikte Başaracağız" sloganıyla destek verildiği aktarılan açıklamada, "Ülkemizin koronavirüsten korunması için büyük bir gayret ve fedakarlık örneği sergileyen sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Kimlik kartlarını gösteren sağlık çalışanlarımıza belediye otobüslerimiz, özel halk otobüsleri ve minibüsler ücretsiz olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca toplu taşıma araçlarının her gün belirli aralıklarla dezenfekte edildiği bildirildi.

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:46 Kaynak: AA

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