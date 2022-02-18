Üye Girişi
Erzurum'da sağlık müdürlüklerindeki "zimmet" davasında karar verildi - Son Dakika

Erzurum'da sağlık müdürlüklerindeki "zimmet" davasında karar verildi

18.02.2022 15:51
Erzurum'da sağlık müdürlüklerindeki "zimmet" davasında karar verildi

Erzurum'da, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde evrakta usulsüzlük yaparak 4 milyon 394 bin 791 liralık haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 7 sanıktan 6'sı yeniden yargılandıkları davada hapis cezalarına çarptırıldı.

Erzurum'da, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde evrakta usulsüzlük yaparak 4 milyon 394 bin 791 liralık haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 7 sanıktan 6'sı yeniden yargılandıkları davada hapis cezalarına çarptırıldı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Yusuf T. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu Adem K, Fatih O. ve İsrafil A'nın cezaevi, tutuksuz Abdusselam A'nın ise bulunduğu ildeki mahkemeden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ahmet A. ile Orhan P. ise katılmadı.

Cumhuriyet savcının önceki duruşmadaki mütalaasını tekrar ettiği duruşmada, avukatların mütalaaya ilişkin beyanları alındı.

Sanık Adem K, savunmasında, böyle bir suçtan dolayı mahkemede olmaktan pişman olduğunu dile getirdi.

Adem K, "Kurumumdan ve devletimden özür diliyorum." dedi.

Sanık Fatih O. ise takdirin yüce mahkemede olduğunu belirtti.

İsrafil A. ise yaptığı işlerden dolayı çok pişman olduğunu, imkan verilir tahliye edilirse parayı ödeyeceğini söyledi.

Diğer sanıklar da beraat taleplerini iletti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti İsrafil A'ya "zimmet" suçundan 12 yıl 6 ay, "resmi belgede sahtecilik"ten 7 yıl 6 ay, Adem K'ye "zimmet" suçundan 10 yıl, "resmi belgede sahtecilik"ten 5 yıl 6 ay 20 gün, Yusut T'ye "zimmet" suçundan 3 yıl 20 gün, "resmi belgede sahtecilik"ten 3 yıl 10 ay 20 gün, Orhan P'ye "zimmet" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 4 yıl 5 ay 10 gün, Ahmet A'ya "zimmet" suçundan 4 yıl 3 ay 10 gün, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün, Fatih O'ya "resmi belgede sahtecilik" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün, "kamu kurumlarını zincirleme şekilde dolandırıcılık"tan da 13 yıl 2 ay hapis cezası ve 503 bin lira adli para cezası verdi.

Sanık Abdusselam A'nın ise "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından beraatine karar veren heyet ayrıca tutukluların mevut halinin devamını kararlaştırdı.

Davanın geçmişi

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde evrakta usulsüzlük yaparak 4 milyon 394 bin 791 liralık haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 7 sanıktan İsrafil A'yı "zimmet" suçundan 18 yıl 9 ay, Adem K'yi 15 yıl, Fatih O'yu 13 yıl 4 ay, kamu zararını kovuşturma başlamadan önce etkin pişmanlık göstererek gideren Yusuf T'yi 4 yıl 7 ay, kamu zararını gideren Orhan P. ile Ahmet A'yı 6 yıl 8 ay, suça iştirak eden ve kurum zararını gideren Abdusselam A'yı da 2 yıl 7 ay 6 gün hapse çarptırmıştı.

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan İsrafil A'yı 7 yıl 6 ay, Adem K'yi 5 yıl 6 ay 20 gün, Ahmet A, Orhan P. ve Fatih O'yu 4 yıl 5 ay 10 gün, Yusuf T'yi 3 yıl 10 ay 20 gün hapse çarptıran mahkeme, Abdusselam A'nın da beraatine karar vermişti.

Cumhuriyet savcısı ve taraf avukatlarının karara itirazı üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını esastan bozmuştu.

YORUMLAR
500
Pakistanlı doktor İzmir'de 37 hastasını taciz etti! Akıllanmadı! Bu kez Tunceli'de tacize yeltenince, tutuklandı Pakistanlı doktor İzmir'de 37 hastasını taciz etti! Akıllanmadı! Bu kez Tunceli'de tacize yeltenince, tutuklandı Kız kaçırma nedeniyle başlayan 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri çıktı! Kız kaçırma nedeniyle başlayan 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri çıktı!

İl Sağlık Müdürlüğü, Cumhuriyet, Erzurum, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da sağlık müdürlüklerindeki 'zimmet' davasında karar verildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:44 Önce yorumlarını, sonra fotoğraflarını sildi! Hande Erçel, Kerem Bürsin'i bitirdi
15:37 "Hedefiniz Erdoğan'ı yıkmak mı" diye soruldu! Kılıçdaroğlu: Erdoğan bugün var yarın yok, ama Türkiye Cumhuriyeti bakidir!
15:26 Aziz bu akşam neler olacak? Aziz Efnan'a hiç ayrılmayacaklarını söylüyor
15:14 Yemek Sepeti kuryeleri kararlı! Bugün de Alman Başkonsolosluğu önünde toplandılar, haklarını istediler!
15:13 Bakan Bozdağ, 16 yaşında katledilen Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı diledi: Olayın yakın takipçisiyim
15:11 Hobisini çiftliğe dönüştürdü! 1200 tavuğun yumurtalarıyla zengin oldu
15:10 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi ile ilgili sürpriz ne?
15:07 "Ülkemizde herkes özgürdür" diyen Orhan Gencebay özür diledi: Gülşen benim evladımdır!
15:06 NASA'dan korkutan açıklama: Deniz seviyesinin yükselmesiyle sahil kıyıları sular altında kalabilir
15:01 Trabzonspor'dan bir ilk! Forma satışı 200 bini geçecek gibi duruyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 15:59:33. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da sağlık müdürlüklerindeki "zimmet" davasında karar verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement