Erzurum'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa güçlükle yakalandı - Son Dakika

Kadıoğlu, Büyükşehir Belediyesinin kurban yakalama timine teşekkür etti.

Öte yandan hayvanı satan Hayati Gasal da boğayı yakalamak isterken çeşitli yerlerinden yaralandı.

Evin yaklaşık 10 kilometre uzağındaki boş araziye kadar kaçan boğa, trafikte sürücülere de zor anlar yaşattı.

Kamyonetten indirildiği esnada kaçan boğa, ilçedeki bazı caddelerde sahibini uzun süre peşinden koşturdu.

Aziziye ilçesinde yaşayan Seyfettin Kadıoğlu , Kurban Bayramı için satın aldığı boğayı, evine götürdü.

Erzurum 'da, kamyonetten indirilirken sahibinin elinden kaçan boğa, belediyenin kurban yakalama timince yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 06:53

Kaynak: AA

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