Erzurum'da sahte alkol ve dezenfektan operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde, iş yeri olarak kullandığı dairede sahte alkol ve dezenfektan üreten şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 kişinin iş yeri olarak kullandığı dairede sahte alkol ve dezenfektan ürettiği bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan ekipler, piyasaya sürülmek üzere kavanozlar içerisinde toplam 7 litre sahte viski, 0,5 litre viski yapımında kullanılan aroma, plastik bidon içerisinde 5 litre sahte rakı, 33 litre dezenfektan, plastik bidonlarda 90 litre etil alkol ile alkol damıtmak için kullanılan 2 metre serum hortumu ve çok sayıda çeşitli markalara ait boş alkol şişesi ele geçirildi. Ekipler, işyeri sahibini gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlattı.