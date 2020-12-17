Son dakika haberi | Salgın sürecinde "yerel esnafa destek" kampanyası - Son Dakika

Son dakika haberi | Salgın sürecinde "yerel esnafa destek" kampanyası

17.12.2020 16:49

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yerel esnafın desteklenmesi için "Yerel Candır.

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yerel esnafın desteklenmesi için "Yerel Candır. Gün, Yerel Esnafımızı, Üreticimizi, Destekleme Günü. Alışverişini Yerelden Yap, Hem Sen Hem Şehrin Kazansın" kampanyası başlatıldı.

Valilik öncülüğünde Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığınca başlatılan kampanya, yörenin tarih, inanç ve kültürünün anlatıldığı video kliple duyuruldu.

Kentteki tüm sektörleri kapsayan ve yerel esnafın desteklenmesi amacıyla hazırlanan video klip, kurum ve kuruluşlar ile STK'lerin sosyal medya hesaplarından paylaşılarak herkesin kampanyaya destek olması istendi.

Klipte görüşlerine yer verilen Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, sanayici, üretici, toptancı, perekendeci ve tüketiciyi birlik olmaya davet etti.

Vatandaşlardan alışveriş ve ticaretlerinde Erzurum'u tercih etmelerini isteyen Oral, "Haydi Dadaşlar, el birliğiyle gücümüze güç katalım." ifadesini kullanıldı.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rasim Fırat ile Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Murat Urkuç'un da vatandaşlardan alışverişlerinde yerel esnafa öncelik tanımalarını tavsiye etti.

Son dakika haberi | Salgın sürecinde yerel esnafa destek kampanyası
Son dakika haberi | Salgın sürecinde yerel esnafa destek kampanyası
Son dakika haberi | Salgın sürecinde yerel esnafa destek kampanyası
Son dakika haberi | Salgın sürecinde yerel esnafa destek kampanyası

Organize Sanayi Bölgesi, Esnaf ve Sanatkarlar, Ticaret, Erzurum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Salgın sürecinde 'yerel esnafa destek' kampanyası - Son Dakika


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